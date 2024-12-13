Україна та Швеція обговорили деталі нового пакета допомоги – Міноборони

Раніше уряд Швеції оголосив про виділення 63 мільйонів євро фінансової допомоги Україні

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв обговорив зі шведською делегацією на чолі з бригадним генералом Йоганом Аксельссоном пріоритети на 2025-2026 роки та формати співпраці Швеції з українським ОПК.

Про це повідомили у Міноборони.

Раніше уряд Швеції оголосив про виділення 63 мільйонів євро фінансової допомоги Україні, з яких 20 мільйонів євро – для підтримки українського ОПК за прикладом "Данської моделі". Під час перемовин, шведська делегація уточнила спрямування зазначеної суми та ознайомилася із пріоритетами України в отриманні допомоги на 2025 рік.

Пріоритетами залишаються засоби ППО для прикриття українського неба, формування та комплектування нових бригад. Сторони також підбили підсумки участі Швеції в ініціативі з підготовки українських військовослужбовців.