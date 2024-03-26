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Україна та Швеція планують витіснити рф з європейського ринку атомних технологій

26 березня 2024, 08:39
Україна та Швеція планують витіснити рф з європейського ринку атомних технологій
Досвід України довів важливість стабільної генерації, яка є важливою для енергетичної безпеки країн Європи.

Україна та Швеція домовилися поглибити співпрацю в ядерній галузі для зміцнення енергетичної безпеки в Європі, включаючи розробку ядерного палива західного виробництва для заміни російських поставок та використання досвіду України у підтримці стабільної роботи атомної енергетики у воєнний час.

Про свої плани розповіли у Міністерстві енергетики України. 

Як поглибити співпрацю між Україною та Швецією в атомній галузі говорили під час зустрічі у Києві міністр енергетики України Герман Галущенко разом із віце-прем’єр-міністеркою, міністеркою енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Еббою Буш.

"Співпраця в атомній галузі між нашими країнами є пріоритетом. Ми змогли показати іншим країнам, що майбутнє ядерної промисловості можливе без росії: українські фахівці "Енергоатому"працювали разом із спеціалістами заводу компанії Westinghouse у Швеції, щоб створити технологію, яка дозволила нам використовувати паливо західного виробництва на радянських реакторах ВВЕР. Тепер це паливо успішно працює на Рівненській АЕС" – зазначив очільник Міненерго.

Сторони узгодили перспективи поглиблення співпраці між Україною та Швецією, аби в подальшому витіснити росію з ринку ядерного палива і атомних технологій у Європі. Також було відзначено важливість розвитку атомної енергетики в Україні для посилення стійкості енергетичної системи.

"Ми залишаємось вірними цілям «зеленого» переходу. Водночас український досвід, здобутий протягом останніх воєнних років доводить, що для стійкості енергосистеми важливо мати сильну базову генерацію. Цією базовою генерацією для України є атомна, яка допомогла нам вижити вже третю зиму в умовах війни" – сказав Герман Галущенко. 

Ебба Буш зауважили, що у Швеції провідну роль відіграє відновлювана енергетика, що багато в чому залежить від змінних факторів, зокрема погодних умов. Водночас досвід України, що живе в умовах війни, довів важливість стабільної і надійної генерації, яка є важливою для енергетичної безпеки країн.

"Не можна будувати енергосистему тільки для мирних часів. Тому Швеція планує розвивати не тільки відновлювану енергетику, але й атомну. І ми бачимо значний потенціал у співпраці з Україною у цьому напрямку" – зазначила вона.

 

технологіїШвеціяенергетикавійна в Україніросія окупанти

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