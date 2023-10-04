Україна та Швеція почнуть двосторонні переговори про "гарантії безпеки" – Кулеба

Країни "Великої сімки" вже підписали декларацію про гарантії безпеки.

Україна та Швеція домовились розпочати переговори щодо укладання двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Питання початку переговорів було порушено під час розмови Дмитра Кулеби зі шведським колегою Тобіасом Більстрьомом.

"Ми також обговорили європейську інтеграцію України. Спільно працюємо над тим, щоб розпочати переговори про вступ України до ЄС цього року", - додав Кулеба.

Україна неодноразово наполягала не необхідності створення гарантій безпеки, які допоможуть не допустити повторного вторгнення російських терористів до того, як наша країна стане членом НАТО.

Країни "Великої сімки" вже підписали декларацію про гарантії безпеки.

Наразі близько 30 країн приєдналися до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України. Крім того, протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки, Великою Британією та Канадою.