Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E

Перші Gripen надійдуть на початку 2027 року.

Україна та Швеція уклали угоду щодо закупівлі шведських винищувачів Gripen E. Разом з ними Київ отримає обладнання та технічну підтримку.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та міністр оборони Михайло Федоров.

"Разом зі Швецією ми продовжуємо посилювати українську бойову авіацію. Сьогодні наші країни уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E. Важливо, що разом із літаками буде пакет відповідного обладнання, технічної допомоги та підтримки", – зазначив Зеленський, додавши, що згідно з попередніми домовленостями перші 16 літаків Gripen C/D Повітряні сили України отримають вже на початку 2027 року.

Федоров зауважив, що команди міністерств оборони України та Швеції спільно зі шведською Адміністрацією оборонних матеріалів (FMV) провели всю необхідну підготовчу роботу. За його словами, співпраця охоплює два напрями: оперативний – отримання перших 16 Gripen C/D на початку 2027 року дасть змогу швидше інтегрувати платформу, підготувати пілотів і технічний персонал; та стратегічний – Україна придбає 16 Gripen E за кошти ЄС та за підтримки Британії, поставки яких стартують на початку 2029 року.

"Окрім літаків, Україна отримає необхідне обладнання, логістичну й технічну підтримку. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції", – зазначив Федоров.

Нагадаємо, раніше у Швеції пояснили, чому підтримка України є важливою складовою забезпечення власної національної безпеки країни.