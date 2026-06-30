Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E

30 червня 2026, 21:28
Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E
Джерело: defence
Перші Gripen надійдуть на початку 2027 року.

Україна та Швеція уклали угоду щодо закупівлі шведських винищувачів Gripen E. Разом з ними Київ отримає обладнання та технічну підтримку.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та міністр оборони Михайло Федоров.

"Разом зі Швецією ми продовжуємо посилювати українську бойову авіацію. Сьогодні наші країни уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E. Важливо, що разом із літаками буде пакет відповідного обладнання, технічної допомоги та підтримки", – зазначив Зеленський, додавши, що згідно з попередніми домовленостями перші 16 літаків Gripen C/D Повітряні сили України отримають вже на початку 2027 року.

Федоров зауважив, що команди міністерств оборони України та Швеції спільно зі шведською Адміністрацією оборонних матеріалів (FMV) провели всю необхідну підготовчу роботу. За його словами, співпраця охоплює два напрями: оперативний – отримання перших 16 Gripen C/D на початку 2027 року дасть змогу швидше інтегрувати платформу, підготувати пілотів і технічний персонал; та стратегічний – Україна придбає 16 Gripen E за кошти ЄС та за підтримки Британії, поставки яких стартують на початку 2029 року.

"Окрім літаків, Україна отримає необхідне обладнання, логістичну й технічну підтримку. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції", – зазначив Федоров.

Нагадаємо, раніше у Швеції пояснили, чому підтримка України є важливою складовою забезпечення власної національної безпеки країни.

ШвеціяGripenВолодимир ЗеленськийМихайло Федоров

Останні матеріали

Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 червня 2026, 14:36
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 червня 2026, 11:46
Новий прем'єр-міністр Британії. Виснажені союзники чекають завершення десятиліття хаосу – Едвард Лукас
Політика
Новий прем'єр-міністр Британії. Виснажені союзники чекають завершення десятиліття хаосу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 червня 2026, 08:55
Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське
Політика
Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське "Америка понад усе" – Washington Post
Переклад iPress – 29 червня 2026, 16:01
King Group запровадила антикорупційне навчання співробітників в межах ESG-стратегії
Бізнес & Фінанси
King Group запровадила антикорупційне навчання співробітників в межах ESG-стратегії
29 червня 2026, 13:19
Засновник № 1 нового оборонного альянсу Європи. Нова система оборони має будуватися навколо української армії – CEPA
Політика
Засновник № 1 нового оборонного альянсу Європи. Нова система оборони має будуватися навколо української армії – CEPA
Переклад iPress – 29 червня 2026, 13:11
Україна знищує не лише пальне, а й здатність росії виробляти ракети. Тим часом Трамп тихо послаблює санкційний тиск на путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна знищує не лише пальне, а й здатність росії виробляти ракети. Тим часом Трамп тихо послаблює санкційний тиск на путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 червня 2026, 09:51
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Трампа готують і везуть до Москви. Частини 6 та 7 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 26 червня 2026, 15:48
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється