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ПОЛІТИКА

Україна та союзники планують мирний саміт без росії – WSJ

31 травня 2023, 15:54
Україна та союзники планують мирний саміт без росії – WSJ
Зустріч лише планується, проте її вже підтримали деякі європейські лідери.

Україна та союзники планують саміт формули миру за участі лідерів інших країн. Проте він пройде без росії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання з посиланням на джерела в оточенні українського президента та європейських дипломатів зазначає, що саміт може пройти перед самітом НАТО у Вільнюсі.

За даними WSJ, зустріч лише планується, проте її вже підтримали деякі європейські лідери. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон, який хоче, щоб на саміті були присутні представники тих країн, які стали на бік рф або зайняли нейтральну позицію.

"Нам потрібен єдиний план відповідального цивілізованого світу, який дійсно хоче жити в мирі", - заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі WSJ.

Він наголосив, що Україна не сяде за стіл переговорів з рф, поки москва не виведе свої війська. Також Україна не погодиться на компроміси щодо території.

Європейські чиновники зазначили виданню, що спільно з Україною працюють над формулою миру, щоб зробити її більш прийнятною для інших держав світу, таких як Індія, Бразилія, Саудівська Аравія та Китай.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський представив українську формулу миру у листопаді минулого року. Мирний план складається з 10 пунктів і передбачає відновлення контролю України над територією, повернення полонених, переслідування військових злочинців.

ЄСсамітУкраїна

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