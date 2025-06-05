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ПОЛІТИКА

Україна та США готуються запустити інвестиційний фонд з видобутку корисних копалин

05 червня 2025, 09:07
Україна та США готуються запустити інвестиційний фонд з видобутку корисних копалин
Джерело: USM
Цього тижня Свириденко провела зустріч із головою Міністерства фінансів США Скоттом Бессентом та представниками Корпорації фінансування розвитку, яка буде партнером фонду.

Інвестиційний фонд, створений у рамках угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо розробки корисних копалин, має всі шанси розпочати свою діяльність до кінця поточного року.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко, цитує Reuters.

Цього тижня Свириденко провела зустріч із головою Міністерства фінансів США Скоттом Бессентом та представниками Корпорації фінансування розвитку, яка буде партнером фонду. Під час зустрічі сторони обговорили конкретні кроки для запуску фонду вже цього року.

"Ми плануємо провести перше засідання ради фонду в липні, де обговоримо стартовий капітал для початку роботи та інвестиційну стратегію на найближчі кілька років", — зазначила Свириденко.

Підписання угоди про корисні копалини між Києвом і Вашингтоном мало відбутися ще 28 лютого, однак через внутрішні суперечки у Білому домі цей процес затримався. Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив про нову велику пропозицію від США щодо рідкісноземельних металів.

Народний депутат Ярослав Железняк висловив занепокоєння, що нова угода має комерційний характер і може обмежувати права України. Водночас Зеленський наголосив, що Київ не погодиться на умови, які загрожуватимуть вступу України до Європейського Союзу або створюватимуть боргові зобов’язання перед США.

Зрештою угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду було підписано 1 травня. Верховна Рада ратифікувала її 8 травня, а невдовзі президент Зеленський підписав відповідний закон.

Фонд покликаний сприяти залученню інвестицій у видобуток корисних копалин в Україні та розвитку стратегічно важливих секторів економіки.

СШАкорисні копалиниЮлія Свириденко

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