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ПОЛІТИКА

Україна та США підписали меморандум про зміцнення енергосистеми – на $522 млн

25 вересня 2023, 11:09
Україна та США підписали меморандум про зміцнення енергосистеми – на $522 млн
Угода передбачає співпрацю з метою покращення стійкості енергетичної системи України.

Україна і США підписали меморандум про співпрацю у сфері стійкості енергосистеми України. Для її зміцнення виділили $522 млн.

Про це повідомляє посольство США в Україні. 

Угода передбачає співпрацю з метою покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема шляхом відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу України до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до ЄС енергетичної економіки.

Серед напрямків:

  • відновлення пошкодженої електро-, теплоенергетичної та газової інфраструктури України, в тому числі закупівля і встановлення магістральних автотрансформаторів;
  •  посилення стійкості електроенергетичної системи за рахунок збільшення її достатності та гнучкості, зокрема стійкості до перебоїв в постачанні електричної енергії у основних секторах надання послуг, таких як опалення, водопостачання, водовідведення, транспорт, телекомунікації та охорона здоров’я;
  •  встановлення розподіленої газової генерації (у тому числі турбіни CCGT виробництва США);
  •  ширше впровадження розподіленої генерації з відновлюваних та інших джерел енергії в електроенергетиці та теплоенергетиці;
  •  посилення фізичного зв’язку України з європейськими газовими та електричними мережами;
  •  підготовка та впровадження реформ в енергетичному секторі відповідно до законодавства ЄС та зобов’язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного співтовариства;
  •  співпраця у сфері цивільної ядерної енергетики;
  •  захист найбільш важливої енергетичної інфраструктури України, включаючи, але не обмежуючись такими сферами, як фізичний антидроновий та антиракетний захист, фізична безпека, кібербезпека, а також визначення міжгалузевих взаємозалежностей та впровадження заходів з пом’якшення наслідків для запобігання каскадним збоям через потенційні перебої в енергопостачанні.

"За умови наявності коштів, уряд США має намір надати Україні допомогу на загальну суму 522 млн доларів США, з яких 422 мільйони доларів США нової допомоги у сфері енергетики, та 100 млн доларів – за умови виконання відповідними органами державної влади України заходів, зазначених у параграфі 3 цього розділу", – йдеться у повідомленні.

Умовами для надання 100 млн є низка кроків в реформах енергетичного сектору, а саме: затвердження нового статуту і створення Наглядової ради ТОВ "Оператор ГТС України" – до 30 жовтня 2023; прогрес у виконанні плану корпоратизації ДП "НАЕК "Енергоатом" (початок конкурсної процедури на обрання членів Наглядової ради НАЕК "Енергоатом" – до 30 листопада 2023 року, створення ПАТ "Енергоатом" – до 31 грудня 2023 року); НКРЕКП має до 1 квітня 2024 року встановити порядок, обсяг, ступінь та періодичність подання інформації про оптову торгівлю енергоносіями, що стосуються законодавства REMIT.

СШАмеморандумУкраїнаенергосистема

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