Україна та США поєднують сучасні ракети із радянськими радарами – NYT

Такі системи випробовували протягом останніх кількох місяців на військових базах у Сполучених Штатах, Україна їх має отримати восени.

Україна разом зі США в межах програми FrankenSAM поєднують передові ракети класу "земля — повітря" західного калібру з модернізованими пусковими установками чи радарами радянської доби.

Про це розповідає американська газета The New York Times.

Такі системи випробовували протягом останніх кількох місяців на військових базах у Сполучених Штатах, Україна їх має отримати восени. Один із варіантів компіляції — радянська пускова установка "Бук" і американські ракети Sea Sparrow, інший — радянські радари та американські ракети Sea Sparrow.

Газета пише, що засоби ППО в межах програми FrankenSAM мають прикрити "критичні проломи" в протиповітряній обороні України.

Програму започаткували наприкінці 2022 року, коли Україна звернулася до союзників із проханням допомогти знайти ракети приблизно для 60 пускових установок "Бук" радянської доби та радарів, які простоювали в арсеналі Києва. Розуміючи, що Заходу буде складно отримати російські ракети, українці натомість запропонували переобладнати пускові установки для використання зенітних ракет калібру НАТО.

Українці тоді запропонували самостійно зібрати такі комплекси, щоб зекономити час. Проте американські інженери наполягли, що самі виконають цю роботу, і їм знадобилося понад сім місяців, щоб протестувати й затвердити такий комплекс. Перші кілька відремонтованих пускових установок "Бук" і ракети надійшли в Україну зовсім недавно. Україна була готова відправити до США для переобладнання ще 17 установок "Бук", але американські інженери змогли здати лише пʼять за місяць.

Американські військові чиновники та інженери також все ще випробовують, можливо, найпотужнішу систему FrankenSAM: ракету та пускову станцію Patriot, яка працює зі старими українськими радіолокаційними системами вітчизняного виробництва. Представник Пентагону заявив, що випробувальний політ системи, який відбувся в жовтні на ракетному полігоні Вайт-Сендс у Нью-Мексико, успішно вразив цільовий дрон. За словами чиновника, систему планують відправити в Україну цієї зими, разом із ракетами та іншими деталями Patriot від кількох союзників.