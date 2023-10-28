Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Україна та США поєднують сучасні ракети із радянськими радарами – NYT

28 жовтня 2023, 21:40
Україна та США поєднують сучасні ракети із радянськими радарами – NYT
Такі системи випробовували протягом останніх кількох місяців на військових базах у Сполучених Штатах, Україна їх має отримати восени.

Україна разом зі США в межах програми FrankenSAM поєднують передові ракети класу "земля — повітря" західного калібру з модернізованими пусковими установками чи радарами радянської доби.

Про це розповідає американська газета The New York Times.

Такі системи випробовували протягом останніх кількох місяців на військових базах у Сполучених Штатах, Україна їх має отримати восени. Один із варіантів компіляції — радянська пускова установка "Бук" і американські ракети Sea Sparrow, інший — радянські радари та американські ракети Sea Sparrow.

Газета пише, що засоби ППО в межах програми FrankenSAM мають прикрити "критичні проломи" в протиповітряній обороні України.

Програму започаткували наприкінці 2022 року, коли Україна звернулася до союзників із проханням допомогти знайти ракети приблизно для 60 пускових установок "Бук" радянської доби та радарів, які простоювали в арсеналі Києва. Розуміючи, що Заходу буде складно отримати російські ракети, українці натомість запропонували переобладнати пускові установки для використання зенітних ракет калібру НАТО.

Українці тоді запропонували самостійно зібрати такі комплекси, щоб зекономити час. Проте американські інженери наполягли, що самі виконають цю роботу, і їм знадобилося понад сім місяців, щоб протестувати й затвердити такий комплекс. Перші кілька відремонтованих пускових установок "Бук" і ракети надійшли в Україну зовсім недавно. Україна була готова відправити до США для переобладнання ще 17 установок "Бук", але американські інженери змогли здати лише пʼять за місяць.

Американські військові чиновники та інженери також все ще випробовують, можливо, найпотужнішу систему FrankenSAM: ракету та пускову станцію Patriot, яка працює зі старими українськими радіолокаційними системами вітчизняного виробництва. Представник Пентагону заявив, що випробувальний політ системи, який відбувся в жовтні на ракетному полігоні Вайт-Сендс у Нью-Мексико, успішно вразив цільовий дрон. За словами чиновника, систему планують відправити в Україну цієї зими, разом із ракетами та іншими деталями Patriot від кількох союзників.

СШАвійнаракетиУкраїна

Останні матеріали

Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Технології
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 15:42
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Політика
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 13:03
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Політика
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 23:10
путінський пропагандон заявив про
Cуспільство
путінський пропагандон заявив про "етнічні чистки" євреїв на рашаТБ. І побачив привид Четвертого Рейху – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 15:18
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Політика
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 12:47
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Політика
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 09:14
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Політика
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Переклад iPress – 25 жовтня 2023, 16:02
російське командування може бути некомпетентним. Але поки в нього є ресурси, воно залишається небезпечним – Дара Массіко
Політика
російське командування може бути некомпетентним. Але поки в нього є ресурси, воно залишається небезпечним – Дара Массіко
Переклад iPress – 25 жовтня 2023, 13:28
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється