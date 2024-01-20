Україна та США провели першу спільну інспекцію наданої американської зброї

Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було.

Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони та представники ЗСУ спільно з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США провели перевірку озброєння та майна, наданого американськими партнерами, в одній з військових частин.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що українські та американські інспектори перевірили три основні позиції: серійні номери, технічний стан та умови належного зберігання (безпека та охорона).

Як повідомляють у відомстві, наразі триває обробка інформації.

У Міноборони підкреслили, що під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було, а спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть.

"Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції – це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості і зміцнення довіри у відносинах з партнерами", - прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.