Україна та США розпочали перемовини в Саудівській Аравії

Сторони обговорюють пропозиції щодо безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури.

У Саудівскій Аравії почалися анонсовані перемовини української та американської делегацій.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Приблизно о пів на шосту у неділю 23 березня Умєров написав, що українсько-американські переговори в Ер-Ріяді розпочалися.

"Ми реалізовуємо завдання президента України – наблизити справедливий мир та зміцнити безпеку. Порядок денний включає пропозиції щодо захисту енергетичної та іншої критичної інфраструктури", – зазначив Рустем Умєров.

"Сьогодні ми пропрацюємо низку складних технічних питань. Наша делегація включає експертів з енергетичних питань та представників військових з морської і повітряної компоненти", – деталізував міністр оборони.

Спецпосланець США в Україні Кіт Келлог заявив, що до американської делегації входитимуть деякі особи з його власних співробітників, а також директор із планування в Держдепартаменті Майкл Антон і помічники радника з нацбезпеки Майкла Волтца.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в переговорах в Ер-Ріяді з нашого боку буде міністр оборони Рустем Умеров. За словами українського урядовця, до очільника Міноборони долучиться заступник глави ОП Андрія Єрмака та головний військовий радник Зеленського Павло Паліса.

російську делегацію очолять високопоставлений російський дипломат і законодавець Григорій Карасін і радник глави ФСБ Сергій Беседа.

Український чиновник, імені якого не називають, в коментарі The New York Times зазначив, що 24 березня Україна і США можуть провести ще одні, додаткові переговори — це залежить від результатів сьогоднішньої зустрічі.

NYT також наголошує, що серед питань переговорів може бути безпека судноплавства в Чорному морі.