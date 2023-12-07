Україна та США розпочинають спільне виробництво систем ППО
Міністерство оборони США надало Україні технічні дані для початку локального виробництва систем протиповітряної оборони за проєктом FrankenSAM, який дозволяє поєднувати сучасні ракети "земля-повітря" західного калібру з пусковими установками радянських часів або радарами, які вже є на озброєнні ЗСУ.
У Пентагоні зазначили, що паралельне виробництво цих систем у двох країнах дозволить пришвидшити їхнє розгортання і дасть змогу Україні зробити значний внесок у підтримку своїх систем ППО.
"Такий крок розширять українсько-американську співпрацю, забезпечить Україну можливостями, необхідними для успіху на полі бою, а також сприятиме довгостроковому економічному відновленню і обороні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, країнам вдалося створити зенітно-ракетний комплекс, котрий може вести вогонь авіаційними ракетами AIM-9M Sidewinder. При створенні імпровізованої зенітної системи використали радари та інші компоненти, які надали союзники США та України. Також у співпраці американських та українських інженерів народилось технічне рішення, яке дозволить ЗРК "Бук" вести вогонь ракетами RIM-7. США має велику кількість таких зенітних ракет, тоді як кількість доступних оригінальних ракет "Бука" вже обмежена.