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ПОЛІТИКА

Україна та США розробляють нові стандарти для обліку військових запасів

24 жовтня 2024, 12:35
Україна та США розробляють нові стандарти для обліку військових запасів
США дослідили процес обліку та використання американських запасних частин, що замовляються та постачаються до Збройних сил України.

Міністерство оборони та Офіс генерального інспектора Департаменту оборони США дослідили процес обліку та використання американських запасних частин, що замовляються та постачаються до Збройних сил України як міжнародна військова допомога.

Про це йдеться у заяві українського оборонного відомства.

Як зазначило оборонне відомство, аудит значних відхилень не ідентифікував, проте встановив прогалину в нормативній базі.

Міноборони пояснило, що ця прогалина ускладнює обіг запасних частин від пошкодженої військової техніки, що надавалася Україні американською стороною як міжнародна військова допомога. 

Наразі за рішенням Міноборони спільно напрацьовується двосторонній офіційний регламент, який підвищить ефективність використання відповідних частин та агрегатів.

Крім того, міністерство розглядає можливість впровадження уніфікованого програмного продукту, що інтегрує облік міжнародної військової допомоги служб забезпечення в єдину систему та актуалізує поточну інформацію з урахуванням постійного оновлення даних Групи безпекової допомоги Україні.

Відтак, вже готується Меморандум між Міноборони та Офісом генерального інспектора Департаменту оборони США про українсько-американську співпрацю у сфері діяльності з внутрішнього аудиту. 

Документ має посилити контроль за безпековою допомогою Україні та унеможливити спекуляції довкола доброчесності її використання Силами оборони України, додали в оборонному відомстві.

СШАвійськова допомогаМіноборони України

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