Україна та США сьогодні обговорять угоду про корисні копалини – ЗМІ

Наразі конкретної дати, коли саме підпишуть таку угоду США та Україна, немає

Україна та США сьогодні обговорять угоду про корисні копалини на рівні уряду й технічних команд, тому вже незабаром її можуть підписати.

Про це повідомляє "Суспільне", з посиланням на джерело в Офісі президента України.

"Що ж до підписання документа, то це може бути вже зовсім скоро, але конкретної дати ще немає. Уладнати залишилося, зокрема, технічні деталі, а загалом угода майже готова", - зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та США погодили скандальний пункт угоди про копалини. За його словами, така угода не включатиме американську допомогу, надану до підписання документа.