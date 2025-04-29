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Україна та США сьогодні обговорять угоду про корисні копалини – ЗМІ

29 квітня 2025, 17:57
Україна та США сьогодні обговорять угоду про корисні копалини – ЗМІ
Наразі конкретної дати, коли саме підпишуть таку угоду США та Україна, немає
Україна та США сьогодні обговорять угоду про корисні копалини на рівні уряду й технічних команд, тому вже незабаром її можуть підписати.
 
Про це повідомляє "Суспільне", з посиланням на джерело в Офісі президента України. 
 
"Що ж до підписання документа, то це може бути вже зовсім скоро, але конкретної дати ще немає. Уладнати залишилося, зокрема, технічні деталі, а загалом угода майже готова", - зазначив співрозмовник.
 
Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та США погодили скандальний пункт угоди про копалини. За його словами, така угода не включатиме американську допомогу, надану до підписання документа.
війна в Україніросія окупантиугода про копалини

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