Україна та Туреччина обговорять зернову угоду
18 квітня міністер розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков відвідає Туреччину для обговорення "зернової угоди".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Туреччини.
Як зазначають у відомстві, під час візиту Кубраков проведе зустріч з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром у місті Кайсері.
"Під час зустрічі буде обговорено двосторонні питання, зокрема зернову ініціативу, створену з ініціативи Туреччини", - уточнюють у Міноборони.
Напередодні стало відомо, що росія заблокувала роботу зернового коридору.