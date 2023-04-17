Україна та Туреччина обговорять зернову угоду

Переговори відбудуться на тлі блокування росією перевірок кораблів із агропродукцією у Босфорі.

18 квітня міністер розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков відвідає Туреччину для обговорення "зернової угоди".



Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Туреччини.

Як зазначають у відомстві, під час візиту Кубраков проведе зустріч з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром у місті Кайсері.

"Під час зустрічі буде обговорено двосторонні питання, зокрема зернову ініціативу, створену з ініціативи Туреччини", - уточнюють у Міноборони.

Напередодні стало відомо, що росія заблокувала роботу зернового коридору.