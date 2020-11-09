Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна та Угорщина домовилися про додаткові 900 транзитних дозволів для перевізників

На 2021 рік встановлена попередня квота на рівні 31 750 дозволів для українських перевізників
Дозволи будуть передані через посольство України в Угорщині після друку на початку четвертого кварталу 2020 року.
Україна та Угорщина домовилися про додаткові 900 транзитних дозволів для перевізників Фото: з вільних джерел

Україна домовилася з Угорщиною про додаткові 900 транзитних дозволів без оплати транспортного податку на 2020 рік.

Про це "Європейській правді" повідомили у Міністерстві інфраструктури.

Дозволи будуть передані через посольство України в Угорщині після друку на початку четвертого кварталу 2020 року.

На 2021 рік встановлена попередня квота на рівні 31 750 дозволів для українських перевізників.

Українською стороною було порушено питання зниження транспортного податку для українських перевізників, які виконують перевезення територією Угорщини на підставі дозволів зі сплатою податку.

"Проте, угорська сторона повідомила, що розмір транспортного податку є однаковим для перевізників усіх іноземних держав і до компетенції Міністерства інновацій та технологій не належить питання зниження даного податку", - йдеться у повідомленні.

Також Україна ініціювала обговорення проблемних питань, які пов’язані із здійсненням перевезень з дозволами, які передбачають оплату транспортного податку.

Читайте також: У МЗС назвали топ-3 країни, які цікавлять українців

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 09 2020 17:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості

Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.