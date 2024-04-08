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ПОЛІТИКА

Україна та Угорщина узгодили відкриття нових пунктів пропуску на кордоні

08 квітня 2024, 19:54
Україна та Угорщина узгодили відкриття нових пунктів пропуску на кордоні
Джерело: mtu.gov.ua
Також сторони розглядають можливість будівництва нового вантажного пункту пропуску "Дийда - Берегдароц".

Україна та Угорщина погодили відкриття пункту пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту, а також можливість руху порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн на КПП "Лужанка - Берегшурань".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як зазначається, відповідні зміни до угоди між урядами країн щодо контролю прикордонного руху підписали міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та посол Угорщини в Україні Хеізера Антала.

"Підписані зміни до угоди з Угорщиною дозволяють нам розпочати планування проєктних та інфраструктурних робіт для запуску нового пункту пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" та забезпечення руху порожніх вантажівок на "Лужанці", - повідомив Кубракова.

Також сторони розглядають можливість будівництва нового вантажного пункту пропуску "Дийда - Берегдароц" щоб збільшити пропускну здатність українсько-угорського кордону.

Окрім того, за словами міністра, Україна працює над початком переговорів про спільний митний і прикордонний контроль з Угорщиною, щоб прискорити перетин кордону.

Зазначається, що після підписання змін до угоди документ має бути ратифікований.

УгорщинакордонУкраїна

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