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Україна та Велика Британія підписали кредитну угоду для фінансування оборонних потреб

19 липня 2024, 15:07
Україна та Велика Британія підписали кредитну угоду для фінансування оборонних потреб
Фото: Міноборони України
Угода включає закупівлю сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони відповідно до стандартів НАТО.
Україна та Велика Британія підписали кредитну угоду на 2 млрд фунтів стерлінгів.
 
Про це повідомляє Міноборони України. 
 
Рамкова угода, зокрема, передбачає надання кредиту на суму 2 мільярди фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб України. 
 
Від імені урядів України та Великої Британії двосторонній документ підписали міністр оборони Рустем Умєров та міністр оборони Джон Гілі. 
 
Метою угоди є забезпечення фінансової підтримки для посилення обороноздатності України, що включає закупівлю сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони відповідно до стандартів НАТО. 
 
За умовами рамкової угоди кредит буде використаний на масштабні проєкти з розвитку обороноздатності України, що знизить навантаження на Державний бюджет та дозволить в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту нашої держави, перш за все – у сфері протиповітряної оборони”, – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров. 
 
Кредит надається на 15 років з можливістю продовження та за вигідною відсотковою ставкою. 
 
Ця угода є одним з ключових елементів нашої стратегії з посилення обороноздатності країни. Ми вдячні британським партнерам за їхню підтримку і впевнені, що це партнерство допоможе нам у забезпеченні безпеки та миру в Україні", – підсумував Рустем Умєров.
 
Контроль за цільовим використанням кредитних коштів здійснюватиметься спільною комісією, що включатиме представників обох урядів, для забезпечення прозорості та ефективного використання фінансів.
Велика Британіяугодавійна в Україніросія окупанти

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