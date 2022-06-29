Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна та ЄС підпишуть "транспортний безвіз"

Підписання угоди має відбутись в середу
Спеціальна Угода про транспортну лібералізацію між Україною та Європейським союзом буде підписана у середу у французькому Ліоні у рамках зустрічі директорату з транспорту Єврокомісії "Connecting Europe Days 2022"
Україна та ЄС підпишуть "транспортний безвіз" Фото: з вільних джерел

Про це  повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

"29 червня Україна остаточно отримає "транспортний безвіз" з країнами Європейського союзу", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами міністра, кількість автоперевезень значно зросло у п'ятикратному розмірі. Через брак дозволів на перевезення, вже цього вересня експорт українських товарів мінімум у дві сусідні країни міг значно скоротитись. 

"Це сотні мільйонів доларів втрат щомісяця; і більше мільярда - за підсумками року", - навів приклад заступник міністра.

Мустафа Найєм також зауважує, що підписання угоди значно зменшить дефіцит українських товарів для європейців і, відповідно, цін на них. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 06 2022 12:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чотири з десяти банків, що обслуговують російський ОПК, не відключили від SWIFT - аналітики

Чотири з десяти банків, що обслуговують російський ОПК, не відключили від SWIFT - аналітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.