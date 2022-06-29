Україна та ЄС підпишуть "транспортний безвіз"

Спеціальна Угода про транспортну лібералізацію між Україною та Європейським союзом буде підписана у середу у французькому Ліоні у рамках зустрічі директорату з транспорту Єврокомісії "Connecting Europe Days 2022"

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

"29 червня Україна остаточно отримає "транспортний безвіз" з країнами Європейського союзу", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами міністра, кількість автоперевезень значно зросло у п'ятикратному розмірі. Через брак дозволів на перевезення, вже цього вересня експорт українських товарів мінімум у дві сусідні країни міг значно скоротитись.

"Це сотні мільйонів доларів втрат щомісяця; і більше мільярда - за підсумками року", - навів приклад заступник міністра.

Мустафа Найєм також зауважує, що підписання угоди значно зменшить дефіцит українських товарів для європейців і, відповідно, цін на них.