БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСпеціальна Угода про транспортну лібералізацію між Україною та Європейським союзом буде підписана у середу у французькому Ліоні у рамках зустрічі директорату з транспорту Єврокомісії "Connecting Europe Days 2022"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна та ЄС підпишуть "транспортний безвіз"
Підписання угоди має відбутись в середу
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.
"29 червня Україна остаточно отримає "транспортний безвіз" з країнами Європейського союзу", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.
За словами міністра, кількість автоперевезень значно зросло у п'ятикратному розмірі. Через брак дозволів на перевезення, вже цього вересня експорт українських товарів мінімум у дві сусідні країни міг значно скоротитись.
"Це сотні мільйонів доларів втрат щомісяця; і більше мільярда - за підсумками року", - навів приклад заступник міністра.
Мустафа Найєм також зауважує, що підписання угоди значно зменшить дефіцит українських товарів для європейців і, відповідно, цін на них.
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