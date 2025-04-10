Україна та ЄС продовжили угоду про "транспортний безвіз"
10 квітня 2025, 14:07
Фото: з вільного доступу
Автомобільним перевізникам не знадобляться спецдозволи щонайменше до кінця 2025 року
"Транспортний безвіз" між Україною і Європейським Союзом було продовжено до кінця 2025 року.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.
Він зазначив, що це вже четверта пролонгація угоди, яка демонструє свою результативність та ефективність.
"Український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, імпорт автотранспортом до України – на 37%. "Транспортний безвіз" – це частина секторальної інтеграції України до Європи та передумова нашого членства в Євросоюзі", – додав він.
Зазначимо, угода про вантажні автоперевезення 29 червня 2022 року, що стала одним із проявів солідарності Євросоюзу з Україною у відповідь на повномасштабне вторгнення рф.
Угода, що отримала спрощену назву "транспортний безвіз", надає українським перевізникам право виконувати комерційні рейси до ЄС за спрощеною схемою, без квот та індивідуальних дозволів, що діяли раніше.