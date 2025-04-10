Україна та ЄС продовжили угоду про "транспортний безвіз"

Автомобільним перевізникам не знадобляться спецдозволи щонайменше до кінця 2025 року

"Транспортний безвіз" між Україною і Європейським Союзом було продовжено до кінця 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Він зазначив, що це вже четверта пролонгація угоди, яка демонструє свою результативність та ефективність.

"Український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, імпорт автотранспортом до України – на 37%. "Транспортний безвіз" – це частина секторальної інтеграції України до Європи та передумова нашого членства в Євросоюзі", – додав він.