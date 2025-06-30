Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна та ЄС узгодили оновлення угоди про вільну торгівлю

30 червня 2025, 19:19
Україна та ЄС узгодили оновлення угоди про вільну торгівлю
Ця угода відкриває нову главу в торговельних відносинах між Україною та ЄС.

Європейська комісія завершила переговори з Україною щодо основних принципів перегляду зони вільної торгівлі між Україною та ЄС після завершення дії пільгового режиму для українських експортерів до 5 червня 2025 року.

Про це повідомив єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович під час спілкування з журналістами в Брюсселі 30 червня, передає "Європейська правда".

"Ми раді повідомити, що комісія та Україна досягли принципової домовленості щодо перегляду нашої двосторонньої поглибленої та всеохоплюючої угоди про вільну торгівлю після завершення процесу консультацій відповідно до статті 29. Ця угода відкриває нову главу в торговельних відносинах між Україною та ЄС", — заявив Шефчович.

Він розповів, що новий варіант угоди "встановлює довгострокові передбачувані та взаємовигідні рамки, які принесуть користь експортерам, бізнесу та фермерам з обох сторін, а також зміцнить шлях України до членства в ЄС".

Угода, зокрема, містить зобовʼязання України поступово наблизити свої стандарти сільськогосподарського виробництва до стандартів ЄС до 2028 року, відповідно до цілей вступу до ЄС.

Євросоюзторгівельна угода

Останні матеріали

Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Політика
Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Переклад iPress – 30 червня 2025, 16:12
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Політика
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 30 червня 2025, 11:12
Саміт
Політика
Саміт "татка" НАТО і мучеництво України. Через задобрювання Європою Трампа загине більше українців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 червня 2025, 22:02
Політика
"Потьомкінський" саміт НАТО шле вбивчі сигнали. НАТО щойно здало Україну путіну – британські ЗМІ
Переклад iPress – 27 червня 2025, 14:08
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Політика
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 27 червня 2025, 10:57
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Політика
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Переклад iPress – 27 червня 2025, 08:37
Перемога опортунізму над ідеологією.
Політика
Перемога опортунізму над ідеологією. "Таткові" Трампу байдуже НАТО – Bloomberg
Переклад iPress – 26 червня 2025, 14:26
Політика
"Татко" Трамп виходить на перший план. НАТО схиляється перед його вимогами – The Times
Переклад iPress – 26 червня 2025, 11:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється