Вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Україна та Єврокомісія продовжили дію "транспортного безвізу" на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року.

Про це повідомив премʼєр-міністра Денис Шмигаль.

Вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Оновлена угода передбачає також низку взаємних зобов’язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.

Шмигаль наголосив, що за півтора року дії угоди Україна експортувала до ЄС товарів на 48% більше, ніж за аналогічний період до її підписання.

Також, за його словами, «безвіз» сприяє імпорту, який зріс на 44%. Це, зокрема, товари й комплектування, що потрібні українським виробникам для налагодження виробничого процесу.

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз підписали угоду про "транспортний безвіз" 29 червня 2022 року, навесні 2023 року її продовжили до 30 червня 2024 року.

Угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Також Угода передбачає заходи зі спрощення визнання водійських документів: власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, звільняють від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.