Внаслідок військової допомоги США і країн ЄС, після повномасштабного вторгнення рф, Україна за підсумками минулого року потрапила до трійки лідерів серед імпортерів зброї у світі.

Такі дослідження зробив Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI), пише France24.

Від 1991 року і до кінця 2021-го Україна імпортувала незначну кількість основних видів озброєнь.

"Завдяки військовій допомозі з боку США та багатьох європейських держав після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна стала третім найбільшим імпортером основних видів озброєнь у 2022 році (після Катару та Індії) і 14-м найбільшим імпортером за 2018-22 роки", – пише французьке видання.

За 15 років на Україну припало 2% світового імпорту озброєнь.

"Через побоювання, що постачання бойових літаків і ракет дальнього радіуса дії може призвести до подальшої ескалації російсько-української війни, країни НАТО відхилили запити України на них у 2022 році. Водночас вони постачали таку зброю іншим державам, залученим до конфліктів, зокрема на Близькому Сході та в Південній Азії", – заявив Пітер Веземан, старший науковий співробітник Програми SIPRI з питань передачі озброєнь.

Минулого тижня в Стокгольмі міністри оборони країн ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для допомоги Україні.