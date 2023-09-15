Україна цієї осені отримає від США ракети ATACMS – WSJ

Рішення про передачу ракет може бути ухвалено вже цієї осені.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена все ближче до того, щоб надати Україні ракети ATACMS, які Київ давно просить.



Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Байден ще не схвалив передачу ракети. Однак представники адміністрації заявили, що вони знову розглядають можливість постачання восени цього року армійської тактичної ракетної системи (ATACMS) для посилення контрнаступу України.



Пентагон тривалий час не хотів надавати цю систему, яка може запускатися з пускової установки HIMARS, наданої США минулого року, аргументуючи це тим, що американські Збройні сили мають обмежений запас цієї зброї.

Проте, за словами американських чиновників, кілька чинників спонукали адміністрацію Байдена знову розглянути питання про надання ракети.

За словами офіційних осіб, плани, що розглядаються в адміністрації, передбачають постачання обмеженої кількості ракет, що може зняти побоювання Пентагону з приводу того, що американські запаси можуть бути сильно виснажені.