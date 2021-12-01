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Україна цьогоріч має сплатити МВФ $1,6 мільярда

Загальний обсяг платежів з України на користь нерезидентів у 2021 році становитиме близько 15,5 млрд дол. США
Обсяг планових платежів України Міжнародному валютному фонду в 2021 році становить близько 1,6 млрд дол. США, з яких майже 1,36 млрд дол. - погашення основної суми боргу та 0,26 млрд дол. - виплата відсотків.
Україна цьогоріч має сплатити МВФ $1,6 мільярда Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

"Обсяг планових платежів держави на користь МВФ у 2021 році становить близько 1,6 млрд доларів США, з яких майже 1,36 млрд - погашення основної суми боргу, 0,26 млрд доларів США - відсоткові платежі. Необхідність рефінансування заборгованості України перед МВФ вимагає виконання сторонами взятих зобов’язань за чинною Угодою stand-by, що дозволить Україні залучити фінансування МВФ на суму близько 2,9 млрд доларів США. Це відповідатиме сумі 4 траншів кредиту в межах відповідної квоти, два з яких були передбачені до отримання ще у 2020 році", - написав Данилишин.

Він зазначив, що, з урахуванням виплат за заборгованістю приватного сектору (банківською та корпоративною), загальний обсяг платежів з України на користь нерезидентів у 2021 році становитиме близько 15,5 млрд дол. США.

Нагадаємо, що два транші від МВФ по 700 мільйонів доларів перенесені на 2021 рік 

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12 01 2021 15:36
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