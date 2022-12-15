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CУСПІЛЬСТВО

Україна цьогоріч отримала від ООН гуманітарної допомоги на $4,5 мільярда

15 грудня 2022, 16:02
Україна цьогоріч отримала від ООН гуманітарної допомоги на $4,5 мільярда
Фото: Google
Україна від початку 2022 року отримала від Організації Об’єднаних націй гуманітарну допомогу на $4,5 мільярда.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі із заступником генерального секретаря ООН Мартіном Гріффітсом.
 
За його словами, уряд працює над збільшенням цієї цифри наступного року.
 
"Зараз нашим головним завданням є пережити найскладніший у нашій історії зимовий період. На сьогодні 12 мільйонів людей в Україні щодня відчувають гостру нестачу електроенергії або ж повну відсутність енергопостачання протягом кількох днів. Тому ми вдячні всім партнерам, зокрема з ООН, за надання енергетичного обладнання, яке дозволяє повертати світло в домівки українців", – зазначив премʼєр.
 
За його словами, ООН найбільше працює у таких напрямках: допомога переселенцям, відновлення пошкодженого війною житла, гуманітарна допомога людям на деокупованих територіях, евакуйованим та тим, що лишаються в зоні бойових дій, розмінування та підтримка малого й середнього бізнесу.
 
Гріффітс, зі свого боку, висловив бажання ООН допомогти уряду "перезапустити економіку, повернути приватний сектор на ноги та збільшити кількість робочих місць".
 
ООНвійна росії з Україною

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