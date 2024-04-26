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Україна тимчасово відводить з лінії фронту надані США танки Abrams – AP

26 квітня 2024, 10:53
Україна тимчасово відводить з лінії фронту надані США танки Abrams – AP
Фото: Google
США та Україна працюватимуть разом, щоб змінити тактику, що зробить танки Abrams більш ефективними.

Україна відводить з лінії фронту надані США танки Abrams. За словами американських військових, російські дрони-розвідники та ударні безпілотники змінили ситуацію на землі, збільшивши ризик виявлення транспортних засобів.

Про це пише Associated Press.

У січні 2023 року США оголосили, що надішлють Україні 31 танк M1 Abrams, що еквівалентно одному українському батальйону. У жовтні 2023 року офіційні особи підтвердили, що всі 31 транспортні засоби доставили.

За словами чиновників США, поле бою суттєво змінилося, зокрема завдяки використанню окупантами розвідувальних і ударних дронів. Це ускладнило для України захист танків. За даними AP, п'ять із 31 танка Abrams вже втрачено.

На цей час танки Abrams зняли з передової. США та Україна працюватимуть разом, щоб змінити тактику, заявив AP голова Об’єднаного комітету начальників штабів США адмірал Крістофер Грейді.

Як повідомили офіційні особи, загроза безпілотників – це не єдина проблема. За їхніми словами, Україні необхідно прийняти нову тактику, яка зробить танки Abrams більш ефективними в польових умовах.

 

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