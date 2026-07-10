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Україна у Радбезі ООН вимагає резолюцію про негайне припинення вогню

10 липня 2026, 08:07
Україна у Радбезі ООН вимагає резолюцію про негайне припинення вогню
Фото: webtv.un.org
Рада зібралася на екстрене засідання щодо російських обстрілів.
Під час засідання Ради безпеки ООН, скликаного на вимогу України через масовані російські обстріли, українська делегація звернулась до членів Радбезу з вимогою внести на розгляд резолюцію про негайне та безумовне припинення вогню.
 
Про це пише Укрінформ.
 
Заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко заявив про потребу "припинити параліч Ради безпеки ООН у питанні російських злочинів". Голосування за резолюцію про режим тиші стало б "чіткою демонстрацією підтримки відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні".
 
Дипломат наголосив, що військова підтримка Києва не є ескалацією, а натомість "слугує єдиною дієвою стратегією відновлення миру та порятунку життів". 
 
росія є постійним членом Радбезу ООН і володіє правом вето, що дозволяє їй блокувати будь-які мирні ініціативи.
Радбез ООНвійна в Україні

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