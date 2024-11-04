Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна укладає контракт на тисячі дронів з донаведенням через Prozorro

04 листопада 2024, 16:59
Україна укладає контракт на тисячі дронів з донаведенням через Prozorro
Фото: Укрінформ
Ця технологія дозволяє автоматично ідентифікувати та уражати цілі та може працювати під дією РЕБ.

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що Україна планує закупити 10 тисяч дронів з донаведенням через закритий модуль Prozorro.

Він пояснив, що розробка таких компонентів є складним завданням з технічного погляду. 

Та в нашій країні їх виготовленням займаються вже 10 компаній. А конкуренція, яка з'являється на ринку, дозволяє купувати дрони за найменшою ціною, пояснює міністр. 

"Держава вже законтрактувала три тисячі FPV-дронів з донаведенням з найменшою вартістю завдяки тендеру на Prozorro і зараз проводить ще один на десять тисяч таких БпЛА", — розповів він. 

Донаведення дозволить менше залучати операторів БпЛА, що сприятиме посиленню їх безпеки. Окрім цього, воно дозволяє автоматично ідентифікувати та уражати цілі та може працювати під дією РЕБ.  

"Багато є переваг, тому ми вбачаємо в цій технології майбутню картину бою. До цього ми рано чи пізно прийдемо", — розповів Федоров.

Нагадаємо, Україна максимально наблизилася до отримання ракети, здатної уразити москву та створити загрозу особисто для диктатора путіна. Українські сили готуються розгорнути потужну балістичну ракету "Грім-2". Голова делегації України в НАТО Єгор Чернєв підтвердив майже повну готовність цієї зброї.

війнадрониМихайло Федороввиробництво в Україні

Останні матеріали

Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 16:35
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Технології
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 12:39
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О'Брайен
Політика
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 листопада 2024, 23:28
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Політика
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 15:24
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 12:33
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Політика
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 08:05
Український фронт на південь від Курахового
Cуспільство
Український фронт на південь від Курахового "просів". Тим часом "Азов" майже відбив Торецьк – Том Купер
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 17:08
Ескалація задля деескалації. Про науку ядерної війни та неминучий відступ США зі світової арени – Ендрю Таннер
Політика
Ескалація задля деескалації. Про науку ядерної війни та неминучий відступ США зі світової арени – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 12:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється