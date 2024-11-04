Україна укладає контракт на тисячі дронів з донаведенням через Prozorro

Ця технологія дозволяє автоматично ідентифікувати та уражати цілі та може працювати під дією РЕБ.

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що Україна планує закупити 10 тисяч дронів з донаведенням через закритий модуль Prozorro.

Він пояснив, що розробка таких компонентів є складним завданням з технічного погляду.

Та в нашій країні їх виготовленням займаються вже 10 компаній. А конкуренція, яка з'являється на ринку, дозволяє купувати дрони за найменшою ціною, пояснює міністр.

"Держава вже законтрактувала три тисячі FPV-дронів з донаведенням з найменшою вартістю завдяки тендеру на Prozorro і зараз проводить ще один на десять тисяч таких БпЛА", — розповів він.

Донаведення дозволить менше залучати операторів БпЛА, що сприятиме посиленню їх безпеки. Окрім цього, воно дозволяє автоматично ідентифікувати та уражати цілі та може працювати під дією РЕБ.

"Багато є переваг, тому ми вбачаємо в цій технології майбутню картину бою. До цього ми рано чи пізно прийдемо", — розповів Федоров.

Нагадаємо, Україна максимально наблизилася до отримання ракети, здатної уразити москву та створити загрозу особисто для диктатора путіна. Українські сили готуються розгорнути потужну балістичну ракету "Грім-2". Голова делегації України в НАТО Єгор Чернєв підтвердив майже повну готовність цієї зброї.