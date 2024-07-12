Україна уклала угоду про виробництво боєприпасів з оборонним гігантом США

Також американська компанія проведе навчання для українських працівників щодо виготовлення зброї.

Американська компанія Northrop Grumman уклала угоду про спільне виробництво боєприпасів середнього калібру в Україні. Таким чином вона стала першою оборонною компанією, яка виготовлятиме зброю в межах українських кордонів під час війни.

Про це пише Breaking Defense.

Водночас представник компанії повідомив, що жоден співробітник Northrop не буде перебувати на території України та вони будуть "виконувати цю роботу на наших підприємствах у США".

"В рамках угоди про спільне виробництво Northrop Grumman надасть обладнання і проведе навчання для встановлення складальної лінії, щоб українська фірма "Укроборонсервіс" могла виробляти і випробовувати сучасні боєприпаси середнього калібру в Україні", - додав він.