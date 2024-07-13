Україна успішно атакує окупантів у Криму – NYT

Західні експерти говорять про "вражаючі успіхи" українців під час останніх ударів.

Високоточні ракети американського виробництва ATACMS здатні досягти кожного куточка в окупованому росіянами Криму.

Про це йдеться у публікації в The New York Times.

Від весни цього року, коли Сили оборони України отримали на озброєння системи ATACMS, українські військові заявили, що знищили або пошкодили щонайменше 15 російських систем ППО великої дальності в Криму. Серед них потужні батареї С-300 і С-400. За останні три місяці комерційні супутникові знімки підтвердили пошкодження російських радіолокаційних установок, засобів радіоелектронної боротьби, логістичних маршрутів і аеродромів. "Українці досягли досить вражаючих успіхів за останні кілька місяців", - прокоментував ці удари Джастін Бронк, старший науковий співробітник авіації та технологій Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні, який вивчав супутникові зображення.

Під час масованої атаки 29 травня Україна використовувала повітряні та морські безпілотники вітчизняного виробництва, західні крилаті ракети та ATACMS, щоб подолати російську ППО, заявили українські військові та розвідувальні служби.

Атака пошкодила два пороми, які відігравали вирішальну роль у ланцюжку військових поставок між росією та Кримом.

"Український удар по поромних переправах і наступна атака на сусідній склад пального знову підкреслює вразливість протоки для українських атак, попри значні інвестиції росії в безпеку та протиповітряну оборону", - йдеться в заяві британського військового розвідувального агентства.

Високопоставлений чиновник США, який уважно стежить за війною, сказав, що Україна "дуже ефективно" використовує поставлені США ракети великої дальності.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що Україна має достатньо ATACMS, щоб підтримувати кримську кампанію, додавши, що боєприпаси поповнюються на постійній основі. Не наводячи точних цифр, чиновник сказав, що Сполучені Штати надсилають "десятки" ракет, але не "сотні".

За словами українських і західних офіційних осіб, росія відповіла на посилення атак на Крим, залучивши системи ППО з Калінінграда та інших частин країни. кремль також вперше відправив на поле бою свою систему ППО С-500 "Прометей".