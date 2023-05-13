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ПОЛІТИКА

Україна успішно застосувала американську систему протиповітряної оборони Patriot – CNN

13 травня 2023, 12:01
Україна успішно застосувала американську систему протиповітряної оборони Patriot – CNN
джерело slovoidilo
Українські захисники майстерно відбили атаку.

Минулого тижня росія намагалася знищити американську систему протиповітряної оборони Patriot в Україні за допомогою гіперзвукової ракети.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в американській адміністрації.

Атака не вдалася, і натомість українські військові перехопили ракету за допомогою системи Patriot, повідомили офіційні особи, відзначивши перше відоме успішне використання передової системи протиповітряної оборони лише через кілька тижнів після того, як вона прибула в країну. 

"Українські ППО випустили з Patriot кілька ракет під різними кутами, щоб перехопити російську ракету, продемонструвавши, що вони швидко опанували використання потужної систему", — сказав один з чиновників.  

Американські офіційні особи вважають, що росіяни вловили сигнали, які випромінює Patriot, і це дозволило їм націлитися на систему за допомогою гіперзвукової ракети, відомої як "Кинджал".

Ракетна система Patriot має потужний радар для виявлення цілей на великій відстані, що робить її потужною платформою ППО, здатною перехоплювати балістичні ракети тощо. Однак радіолокаційне випромінювання, необхідне для виявлення загроз на відстані, також дає змогу противнику виявити систему  і визначити її місцезнаходження. Україна отримала щонайменше дві системи Patriot: одну від Сполучених Штатів і одну від Німеччини

За словами офіційних осіб, існують способи певною мірою замаскувати ці сигнали, однак російські військові, очевидно, змогли з’ясувати приблизне місцезнаходження дислокованого за межами Києва Patriot. 

війнаPatriot

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