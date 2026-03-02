Україна увійшла до топ-15 країн за прогнозованим зростанням цін на продукти у 2026 році

Для України додатковими чинниками залишаються наслідки війни, руйнування інфраструктури та логістичні виклики.

Україна увійшла до переліку 15 країн світу з найбільшим очікуваним зростанням цін на продукти харчування у 2026 році.

За прогнозом Food Inflation Forecast, продовольча інфляція в країні може сягнути 9,2% у річному вимірі.

Аналітики зазначають, що причини підвищення цін у різних державах подібні: внутрішні економічні труднощі, валютні коливання, зовнішні обмеження та залежність від імпорту. Для України додатковими чинниками залишаються наслідки війни, руйнування інфраструктури та логістичні виклики.

Найвищу продовольчу інфляцію прогнозують в Ірані — на рівні 55,9%. Серед країн із суттєвим зростанням цін також держави Африки на південь від Сахари. У Нігерії очікують підвищення вартості харчів на 17,1%, в Анголі — на 14,8%, у Замбії — на 10,8%, в Ефіопії — на 10,1%.

Експерти наголошують, що остаточна динаміка цін залежатиме від макроекономічної стабільності, врожайності та ситуації на світових продовольчих ринках.