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ПОЛІТИКА

Україна увійшла в єдину авіаційну систему НАТО

31 травня 2025, 14:49
Україна увійшла в єдину авіаційну систему НАТО
Цей крок дозволить українським Повітряним силам працювати в єдиній цифровій системі з авіацією країн Альянсу.

Україна підключається до авіаційної системи НАТО. Літаки ЗСУ координуватимуться з союзниками через цифровий інтерфейс.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.

Україна підписала ліцензійну угоду на використання програмного забезпечення НАТО - Системного інтерфейсу Центру управління і оповіщення (CRC System Interface, CSI).

Цей крок дозволить українським Повітряним силам працювати в єдиній цифровій системі з авіацією країн Альянсу.

CSI - це частина бойової системи управління, яка працює через протокол Link-16, відомий як "військовий Wi-Fi" НАТО.

Саме через нього здійснюється обмін інформацією між літаками (зокрема F-16 і Mirage 2000), системами ППО й ПРО (Patriot) та іншими компонентами оборони.

Угоду реалізували завдяки спільним зусиллям Міністерства оборони, Генштабу, Повітряних сил та міжнародних партнерів.

Програму використовують майже всі члени Альянсу, тому її інтеграція - ключ до повної взаємосумісності українських сил із партнерами.

"Не просто мріємо про спільні операції з союзниками, а робимо це реальністю", - написала Черногоренко.

НАТОавіаціяЗСУ

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