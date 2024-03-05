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ПОЛІТИКА

Україна вдосконалює захист від російської тактичної авіації – NYT

05 березня 2024, 13:51
Україна вдосконалює захист від російської тактичної авіації – NYT
Фото: Українська правда
рф почала більше ризикувати тактичною авіацією, щоб скидати керовані авіабомби на українські позиції. Проте Україна змогла знайти ефективну комбінацію, щоб збивати ворожі "Сушки".

Просуванням ЗС рф на сході сприяє ризикована підтримка тактичної авіації на лінії фронту. Також це допомогло Україні збивати ворожі літаки, вже заявлено понад 10 машин.

 Про це повідомляє The New York TImes.

Останні два роки повномасштабна війна велася здебільшого на землі, все це підтримувалось артилерією і безпілотниками. Військово-повітряні сили рф почали грати більшу роль у прикриті наземних сил. Військові аналітики фіксують, що ЗС рф все більше бомбардує позиції Сил оборони КАБами. Така тактика вперше застосувалась під час штурмів Авдіївки.

Україна зі свого боку збила вже 15 літаків з лютого 2024 року. Серед них 7 тактичних бомбардувальників Су-34, літак-розвідник А-50У, Су-35 і інші. У виданні заявляють, що незалежно перевірити українські заяви неможливо. Аналітики Oryx додали тільки два винищувачі Су-35, а британська розвідка підтвердила збиття А-50.

"Ці бомби повністю знищують будь-яку позицію. Всі будівлі і споруди просто перетворюються на велику вирву після скиду", — розповідає український військовий Єгор Цукор про КАБи.

Директор проєкту протиракетної оборони у вашингтонському центрі стратегічних і міжнародних досліджень Том Карако каже, що рф високі втрати літаків у ПКС могли стати результатом збору Україною розвідувальної інформації про пересування російських літаків і розгортання систем ППО. Наразі невідомо, яким комплексом Україна збиває російську авіацію.

Також невідомо, наскільки рф може витримати втрати в довгостроковій перспективі. Аналітики RUSI кажуть, що рф втратила майже 160 кваліфікованих осіб, що є серйозною втратою для боєздатності.

війнаавіація

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