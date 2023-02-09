Україна веде переговори про постачання німецьких танків Panther – керівник Rheinmetall

Україна веде переговори з німецьким концерном Rheinmetall про постачання танків Panther.

Це найсучасніший німецький танк, повідомляє генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю Handelsblatt.

"Ми ведемо переговори з Києвом про експорт Panther", - сказав він.

Паппергер також додав, що Україна зацікавилася новими бойовими машинами піхоти Lynx.

Зазначається, що минулого літа компанія Rheinmetall представила Panther на виставці в Парижі. Тоді його назвали найсильнішим бойовим танком у світі. Україна може стати першою країною, яка придбає цей танк.

Поки Rheinmetall має демонстраційну модель Panther. Але директор компанії зазначає, що постачання можуть бути вже через 15-18 місяців. Танки можуть бути збудовані у Німеччині чи Угорщині.

Для експорту цих танків Україні також необхідно отримати схвалення Німеччини, як це було з Leopard.

Нагадаємо, Португалія передасть Україні три танки Leopard 2.