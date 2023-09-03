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Україна веде переговори з європейськими країнами про екстрадицію топкорупціонерів

03 вересня 2023, 12:25
Україна веде переговори з європейськими країнами про екстрадицію топкорупціонерів
Фото: islam_ru
Спочатку намагатимуться повернути тих, хто вкрав найбільше.

Міністерство юстиції проводить переговори з країнами ЄС про повернення в Україну топкорупціонерів, які втекли в європейські країни.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в етері національного телемарафону.

"У країнах Європи, в яких у більшості перебувають наші топзлочинці, їхні суди дуже дбайливо ставляться до питань екстрадиції, зокрема, у зв'язку з тим, що у нас війна триває. І адвокати втікачів наголошують на тому, що передавати в Україну таких персонажів буде вкрай небезпечно. Тому в більшості випадків, на жаль, наші закордонні партнери відмовляють поки що в екстрадиції. Але це явище, принаймні щодо топкорупціонерів, вважаємо, що тимчасове", – сказав міністр.

Він зауважив, що дуже швидко не вдасться масово повернути усіх втікачів.

"Спочатку підуть ті, хто вкрав найбільше. Їх ми спробуємо дістати в першу чергу. А середня риба та інші персонажі підуть пізніше", – сказав Малюська.

ЄСкорупціяповерненнявійна в Україніросія окупанти

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