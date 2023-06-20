Україна веде переговори з Німеччиною, Італією, Францією щодо запуску виробництва зброї
Перші контракти можуть бути підписані вже найближчими місяцями.
Про це повідомляє Reuters.
Таку заяву зробив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Сергій Боєв.
З моменту повномасштабного вторгнення росії Україна намагається забезпечити себе зброєю, починаючи від боєприпасів і закінчуючи ракетними установками та ракетами.
Уряд країни отримав підтримку від Сполучених Штатів, Німеччини і БританіЇ.
За словами Боєва, Україна веде переговори з виробниками з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи щодо того, щоб вони самі виробляли зброю на території України.
"Ми ведемо з ними дуже детальні дискусії. І ми впевнені, що у нас будуть підписані контракти протягом наступних кількох місяців", — сказав Боєв.
Він додав, що запуск такого виробництва в Україні може стати ефективним способом отримати вигоду від вже наявного досвіду створення безпілотників. Крім того це надасть робочі місця у західних та центральних регіонах країни.
"Для стримування агресії у майбутньому знадобиться потужна оборонна промисловість України, сильні українські Збройні сили. Ось чому ми вважаємо, що візити міжнародних партнерів в Україну, налагодження виробництва та залучення України до системи безпеки для вільного світу є дуже важливим", — заявив Боєв.
Переговори ведуться як з великими міжнародними компаніями-виробниками безпілотників, так і з дрібними постачальниками, проте про які сама компанії йде мова - невідомо."Ми обговорюємо різні рівні співпраці. І деякі компанії кажуть, що вони готові прийти, інвестувати і виробляти безпілотники", — сказав заступник міністра.