Україна веде переговори з Німеччиною, Італією, Францією щодо запуску виробництва зброї

Україна хоче домовитись із західними виробниками зброї щодо запуску виробництва, включаючи безпілотники, на своїй території.

Перші контракти можуть бути підписані вже найближчими місяцями.

Про це повідомляє Reuters.

Таку заяву зробив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Сергій Боєв.

З моменту повномасштабного вторгнення росії Україна намагається забезпечити себе зброєю, починаючи від боєприпасів і закінчуючи ракетними установками та ракетами.

Уряд країни отримав підтримку від Сполучених Штатів, Німеччини і БританіЇ.

За словами Боєва, Україна веде переговори з виробниками з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи щодо того, щоб вони самі виробляли зброю на території України.

"Ми ведемо з ними дуже детальні дискусії. І ми впевнені, що у нас будуть підписані контракти протягом наступних кількох місяців", — сказав Боєв.

Він додав, що запуск такого виробництва в Україні може стати ефективним способом отримати вигоду від вже наявного досвіду створення безпілотників. Крім того це надасть робочі місця у західних та центральних регіонах країни.

"Для стримування агресії у майбутньому знадобиться потужна оборонна промисловість України, сильні українські Збройні сили. Ось чому ми вважаємо, що візити міжнародних партнерів в Україну, налагодження виробництва та залучення України до системи безпеки для вільного світу є дуже важливим", — заявив Боєв.

Переговори ведуться як з великими міжнародними компаніями-виробниками безпілотників, так і з дрібними постачальниками, проте про які сама компанії йде мова - невідомо.

"Ми обговорюємо різні рівні співпраці. І деякі компанії кажуть, що вони готові прийти, інвестувати і виробляти безпілотники", — сказав заступник міністра.