Україна веде війну за майбутнє Європи – Міноборони Фінляндії
Текст привітання сьогодні опублікувало Міноборони Фінляндії.
"російська політика сили створила відчуття незахищеності та невизначеності в Європі, а опосередковано і в усьому світі", - сказав Хякканен.
"Ми отримали болісний доказ того, що велика держава може відчувати себе вправі втручатися у вибір свого меншого сусіда і готова використовувати військову силу для досягнення власних цілей", – додав він.
Міністр оборони Фінляндії вважає, що йдеться про долю не лише України, але й усіх сусідніх з росією держав:
"В Україні триває війна за майбутнє всієї Європи".
Хякканен згадав, що повномасштабне вторгнення росії в Україну підштовхнуло Фінляндію відмовитись від нейтралітету й стати членом НАТО і укласти угоду про оборонну співпрацю зі США.