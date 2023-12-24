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Україна веде війну за майбутнє Європи – Міноборони Фінляндії

24 грудня 2023, 19:04
Україна веде війну за майбутнє Європи – Міноборони Фінляндії
Фото: korrespondent.net
Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен в різдвяному привітанні до миротворчих сил згадав про повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Текст привітання сьогодні опублікувало Міноборони Фінляндії.

"російська політика сили створила відчуття незахищеності та невизначеності в Європі, а опосередковано і в усьому світі", - сказав Хякканен.

"Ми отримали болісний доказ того, що велика держава може відчувати себе вправі втручатися у вибір свого меншого сусіда і готова використовувати військову силу для досягнення власних цілей", – додав він.

Міністр оборони Фінляндії вважає, що йдеться про долю не лише України, але й усіх сусідніх з росією держав: 

"В Україні триває війна за майбутнє всієї Європи".

Хякканен згадав, що повномасштабне вторгнення росії в Україну підштовхнуло Фінляндію відмовитись від нейтралітету й стати членом НАТО і укласти угоду про оборонну співпрацю зі США.

 
РосіявійнаФінляндія

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