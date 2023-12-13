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Україна, Велика Британія та Естонія підписали меморандум про цифрове співробітництво

13 грудня 2023, 19:45
Україна, Велика Британія та Естонія підписали меморандум про цифрове співробітництво
Фото: Укрінформ
Угода дасть можливість швидко й ефективно обмінюватися досвідом та реалізовувати спільні діджитал-проєкти.

Україна, Велика Британія та Естонія підписали меморандум про цифрове співробітництво.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

За його словами, угода дасть можливість швидко й ефективно обмінюватися досвідом та реалізовувати спільні діджитал-проєкти. 

"Головна мета меморандуму — знайти спільні цифрові рішення, щоб подолати сучасні виклики. У фокусі — штучний інтелект і відкриті дані. Також домовилися з Естонією та Британією посилити співробітництво у сфері електронного урядування. Зокрема, разом вирішувати проблеми, з якими стикаються уряди під час цифровізації процесів та надання електронних послуг", - розповів Федоров.

Глава Мінцифри зауважив, що "фактично це цифрова коаліція для розвитку та підсилення наших держав".

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