Україна, Велика Британія та Естонія підписали меморандум про цифрове співробітництво
Україна, Велика Британія та Естонія підписали меморандум про цифрове співробітництво.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, угода дасть можливість швидко й ефективно обмінюватися досвідом та реалізовувати спільні діджитал-проєкти.
"Головна мета меморандуму — знайти спільні цифрові рішення, щоб подолати сучасні виклики. У фокусі — штучний інтелект і відкриті дані. Також домовилися з Естонією та Британією посилити співробітництво у сфері електронного урядування. Зокрема, разом вирішувати проблеми, з якими стикаються уряди під час цифровізації процесів та надання електронних послуг", - розповів Федоров.
Глава Мінцифри зауважив, що "фактично це цифрова коаліція для розвитку та підсилення наших держав".