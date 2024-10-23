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Україна від МВФ отримала $1,1 млрд

23 жовтня 2024, 12:36
Україна від МВФ отримала $1,1 млрд
Фото: Fotolia / aviavlad
Фонд - третій найбільший партнер України за обсягом фінансової допомоги після Євросоюзу і США.

Уряд України отримав 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. 

Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram-каналі

"Цей транш ми отримали завдяки успішному п'ятому перегляду програми EFF обсягом $15,6 млрд. Вдячні Фонду за послідовну підтримку України. Вже розпочинаємо спільну роботу над наступним переглядом програми", – йдеться в дописі. 

Шмигаль додав, що гроші будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

В Мінфіні повідомили, що глава відомства Сергій Марченко зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою під час щорічних зборів Фонду та групи Світового банку у Вашингтоні, де  обговорили подальшу співпрацю та фінансові потреби України у наступному році. 

"Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 11,3 млрд доларів виключно від МВФ. Ефективна співпраця з фондом є одним із важелів підтримки фінансової стабільності країни в умовах війни. МВФ продовжує ефективно реагувати на потреби України. Важливим для нашої держави стало рішення про оптимізацію графіку траншів на 2025 рік, що дозволить залучити до державного бюджету більше коштів в рамках EFF у наступному році", – сказав Марченко. 

На наступний рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,7 млрд доларів за результатами чотирьох переглядів. 

Від початку сума складала 1,8 млрд доларів, відповідно до двох переглядів програми. 

Станом на жовтень 2024 року МВФ це третій найбільший партнер України за обсягом спрямованої фінансової допомоги після ЄС та США. 

За 19 місяців функціонування програми Механізму розширеного фінансування Україна успішно завершила вже п’ять переглядів – вперше за історію співпраці з МВФ, що дозволило залучити близько 8,7 млрд доларів з передбачених програмою 15,6 млрд. Зі свого боку Крісталіна Георгієва запевнила, що Фонд і надалі всебічно підтримуватиме Україну.

 
міжнародний валютний фондпідтримка України

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