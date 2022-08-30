Україна від початку війни отримала $17,5 млрд від міжнародних партнерів

Ще 8 млрд євро має надати Німеччина упродовж наступних місяців

Міжнародні партнери від початку повномасштабного вторгнення росії надали Україні 17,5 млрд доларів.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Загалом наші міжнародні партнери від початку повномасштабного вторгнення росії надали Україні 17,5 млрд доларів. Ми вдячні кожному за цю допомогу, яка дозволяє забезпечувати економічну стійкість нашої держави. Водночас така стійкість економіки - це основа для перемоги у війні та звільненні наших територій від окупантів. Не ми розв’язали цю війну, але ми обов’язково завершимо її перемогою України", - сказав Шмигаль.

Він поінформував, що планується візит представників українського уряду в Німеччину, під час кого йтиметься про макрофінансову допомогу та збільшення поставок зброї.

"Напередодні цього візиту маємо гарні сигнали від Федерального канцлера Олафа Шольца щодо готовності Німеччини розбудувати протиповітряну оборону та артилерію для Збройних сил України. Зараз Німеччина серед топ-5 країн та інституцій за обсягами фінансової підтримки України", - зауважив Шмигаль.

За його словами, уряд також очікує, що німецьке керівництво продовжить займати лідерські позиції для якнайшвидшого надання Україні чергового траншу макрофіну від ЄС у розмірі 9 млрд євро.

"Зараз Україна вже отримала 1 млрд євро, і ми сподіваємося та очікуємо, що наступні 8 млрд євро будуть надані протягом наступних місяців", - зауважив Прем'єр-міністр.