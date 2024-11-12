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Україна відчуває серйозні проблеми через малу кількість піхотинців – Sky News

12 листопада 2024, 13:13
Україна відчуває серйозні проблеми через малу кількість піхотинців – Sky News
Фото: Генштаб ЗСУ
Кореспондент видання заявив, що, незважаючи на підготовку фортифікацій, цього недостатньо, щоб виправити проблему.
Збройні сили України перебувають у біді через брак кількості піхотинців та інших важливих компонентів постачання.
 
Про це заявив кореспондент Sky News Стюарт Рамзі, перебуваючи на сході України.
 
Він підкреслив, що, незважаючи на те, що ЗСУ добре окопалися на Донбасі, вони все одно страждають через величезну проблему з чисельним складом.
 
"Їм доводиться використовувати американські танки в піхотних маневрах тільки для підтримки бійців, тому що у них просто не вистачає людей на землі для проведення наступальних атак", - зазначив Рамзі.
 
Крім того, за його словами, "абсолютно життєво необхідним є" отримання Україною допомоги від західних союзників, включно зі США, у той момент, коли існують побоювання про скорочення підтримки Сполучених Штатів після перемоги Дональда Трампа на виборах президента.
 
ЗСУвійна в Україніросія окупанти

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