Україна віддає на переробку знищену техніку рф і поповнює бюджет

Більше 1000 тонн металобрухту було накопичено за час війни.

На майданчиках знищеної в ході бойових дій військової техніки та у визначених військових частинах Збройних cил України накопичено 1000 тонн металобрухту з вмістом дорогоцінних металів.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

"В складі металобрухту виявлено 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини. Його переробка здійснюється Міноборони лише через спеціалізовані приватні переробні підприємства", - йдеться на сайті.

За словами начальника Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна полковника Олега Коваля, за сім місяців 2024 року Міноборони отримало від переробки дорогоцінних металів 24.7 млн грн.

До кінця року планується отримати щонайменше 18 млн грн.

У відомстві додали, що кошти від реалізації дорогоцінних металів розподіляються відповідно до нормативів НБУ: 80% для золота та платинових металів і 50% для срібла спрямовуються до державного бюджету, тоді як решта 20% та 50% відповідно залишаються на спеціальному фонді Міноборони та використовуються для забезпечення потреб Збройних сил.