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Україна відхилила запит США на половину надр – WP

16 лютого 2025, 09:55
Україна відхилила запит США на половину надр – WP
Зеленський: звернення до Нової Зеландії
Київ прагне укласти угоду, яка враховуватиме стратегічні інтереси країни, зазначають джерела видання.
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський відхилив запит адміністрації Дональда Трампа щодо передачі 50% своїх мінеральних ресурсів. Ця вимога викликала значні суперечки, оскільки ставила під загрозу продовження американської допомоги УкраїнІ.
 
Про це пише The Washington Post.
 
Українські чиновники розглядають альтернативну пропозицію, яка дозволить США отримати доступ до природних ресурсів, водночас посилюючи гарантії безпеки для України. Як зазначають джерела, знайомі з переговорами, Київ прагне укласти угоду, яка враховуватиме стратегічні інтереси країни.
 
Зеленський заявив журналістам, що відхилив пропозицію, оскільки вона ще не була належним чином підготовлена:
 
"Ми можемо розглянути, як розподілити прибуток, коли гарантії безпеки будуть чіткими. Поки що я не бачив цього в документі".
 
Він наголосив, що будь-яка угода з Вашингтоном повинна включати безпекові зобов'язання США.
 
Запит з боку Вашингтона надійшов під час візиту міністра фінансів Скотта Бессента до Києва, що зробило його першим представником кабінету Трампа, який зустрівся з українським лідером. Троє високопосадовців України, два європейські дипломати та ще два обізнаних джерела підтвердили факт переговорів. Вони підкреслили, що тема обговорень є надзвичайно чутливою.
 
У європейських дипломатичних колах ця пропозиція викликала занепокоєння не лише через її масштабність, а й через прагнення Києва знайти компроміс, який забезпечить підтримку США у протистоянні з Росією. Один з українських чиновників саркастично зауважив, що країна готова запропонувати навіть "масове постачання українських яєць", з огляду на їхню високу вартість у США.
 
Разом із тим, інший радник висловив здивування амбітністю вимог адміністрації Трампа, порівнявши ситуацію з європейським поділом африканських колоній у XVIII столітті. Він наголосив, що така угода може призвести до передачі права на видобуток ресурсів України без гарантій їхньої реальної розробки.
 
Білий дім поки не коментував цю ситуацію.

 

СШАНадравійна в Україніросія окупанти

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