Україна відхилила запит США на половину надр – WP

Київ прагне укласти угоду, яка враховуватиме стратегічні інтереси країни, зазначають джерела видання.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський відхилив запит адміністрації Дональда Трампа щодо передачі 50% своїх мінеральних ресурсів. Ця вимога викликала значні суперечки, оскільки ставила під загрозу продовження американської допомоги УкраїнІ.

Про це пише The Washington Post.

Українські чиновники розглядають альтернативну пропозицію, яка дозволить США отримати доступ до природних ресурсів, водночас посилюючи гарантії безпеки для України. Як зазначають джерела, знайомі з переговорами, Київ прагне укласти угоду, яка враховуватиме стратегічні інтереси країни.

Зеленський заявив журналістам, що відхилив пропозицію, оскільки вона ще не була належним чином підготовлена: