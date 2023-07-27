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Україна відкликала дипломата в Сеулі через бійку

27 липня 2023, 15:04
Україна відкликала дипломата в Сеулі через бійку
Міністерство закордонних справ України повертає з відрядження дипломата посольства в Південній Кореї після бійки в барі Сеула.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко на Facebook-сторінці.

“МЗС України оперативно проаналізувало всі деталі інциденту, який мав місце у Сеулі за участю співробітника українського посольства. За підсумками ухвалено рішення про негайне відкликання дипломата із довготермінового відрядження та його повернення до України”, - йдеться в дописі. 

Речник міністесртва наголосив, що всі працівники української дипломатичної служби за кордоном мають дотримуватися професійної і моральної етики, а також поважати законодавство країн їхнього перебування.

Зранку в корейських ЗМІ з'явилася інформація, що  співробітник посольства України у стані алкогольного спʼяніння почав бійку з відвідувачем бару в Сеулі, також побився з працівником закладу та офіцером поліції.

дипломатУкраїнаСеул

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