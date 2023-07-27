Україна відкликала дипломата в Сеулі через бійку
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко на Facebook-сторінці.
“МЗС України оперативно проаналізувало всі деталі інциденту, який мав місце у Сеулі за участю співробітника українського посольства. За підсумками ухвалено рішення про негайне відкликання дипломата із довготермінового відрядження та його повернення до України”, - йдеться в дописі.
Речник міністесртва наголосив, що всі працівники української дипломатичної служби за кордоном мають дотримуватися професійної і моральної етики, а також поважати законодавство країн їхнього перебування.
Зранку в корейських ЗМІ з'явилася інформація, що співробітник посольства України у стані алкогольного спʼяніння почав бійку з відвідувачем бару в Сеулі, також побився з працівником закладу та офіцером поліції.