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ПОЛІТИКА

Україна відкрила посольство в Мавританії, щоб протистояти впливу росії в Африці – Reuters

25 червня 2025, 12:18
Україна відкрила посольство в Мавританії, щоб протистояти впливу росії в Африці – Reuters
mappr.co
Україна вже мала досвід військової співпраці з Мавританією до початку великої війни.

Мавританія стала одним із ключових напрямків нової дипломатичної стратегії України в Африці. Київ відкрив посольство в Нуакшоті — це одна з восьми нових дипломатичних місій, створених після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. Посольство координує постачання української продовольчої допомоги для малійських біженців, які втекли з контрольованого проросійським режимом Малі.

Як повідомляє Reuters, український посол у справах Африки Максим Субх заявив, що Київ готовий ділитися досвідом ведення війни, зокрема у підготовці офіцерів та обміні військовими технологіями. Україна вже мала досвід військової співпраці з Мавританією до початку великої війни.

Присутність росії в Африці зростає — вона забезпечує охорону режимів, контролює гірничодобувні проєкти, а також має близько 40 дипломатичних місій на континенті. У відповідь Київ просуває власну ініціативу «Зерно з України», в межах якої вже надіслав 300 тис. тонн продовольства, охопивши допомогою 8 мільйонів людей у 12 країнах.

У 2024 році Україна експортувала до Африки майже 10 мільйонів тонн зерна — удвічі більше, ніж торік. Україна розглядає продовольчу безпеку як інструмент дипломатичного впливу та протидії російській пропаганді, яка глибоко вкоренилася в регіоні.

Водночас експерти зазначають, що українська стратегія ще не є послідовною — зокрема, досі не призначено посла в Ефіопії, де базується впливовий Африканський союз.

Однак Україна продовжує активізувати дипломатичні зусилля: серед країн, у яких планують відкриття нових посольств, — Судан. Крім того, президент Володимир Зеленський нещодавно став першим українським главою держави, який відвідав Південну Африку.

За словами Романа Середи, тимчасового повіреного у справах України в Мавританії, Київ намагається переконати африканські країни тиснути на росію, щоб змусити її припинити війну. Україна хоче показати, що її боротьба з імперіалістичною політикою москви має паралелі з визвольними зусиллями самих африканців.

Мавританіяпосольствовійна в Україніросія загроза

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