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ПОЛІТИКА

Україна відкрила реєстрацію торговельних суден для проходження тимчасовим коридором

12 серпня 2023, 15:27
Україна відкрила реєстрацію торговельних суден для проходження тимчасовим коридором
Терміни дії коридорів поки не відомі.

Україна почала реєстрацію торговельних суден, які готові проходити тимчасовими коридорами.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. Він зазначив, що судновласників та капітанів суден попередили про можливу небезпеку.

"Відповідно, попереджено, звісно, судновласників і капітанів суден, що небезпека існує. Окрім того, що завжди існує небезпека протидії з боку російського флоту, так і мінна небезпека досить залишається на високому рівні. Тому, звісно, це все буде відбуватися під наглядом Збройних сил України. Все можливе, що від нас залежить, щодо забезпечення безпеки, ми робимо. І зараз вже відкрита реєстрація, координатор вже працює", – зазначив Плетенчук.

Він додав, що відповідне рішення про тимчасові коридори для торговельних суден має подолати міжнародну гуманітарну кризу. Також це має дати судновласникам та компаніям можливість забрати свої торговельні судна, які перебувають фактично в такому гуманітарному полоні через те, що росіяни постійно погрожують на морі.

Плетенчук не розповів, скільки суден вже зареєструвалося. При цьому терміни, протягом яких діятимуть тимчасові маршрути, поки теж не визначені.

10 серпня ВМС ЗСУ  оголосили тимчасові коридори для руху торговельних суден, що прямують до або з  портів України в Чорному морі. Згадані маршрути в першу чергу використовуватимусь для виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення росії – 24 лютого 2022 року. До проходу маршрутами допускатимуться судна, власники/капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.

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