Жорсткі економічні заходи можуть бути використані як важіль для забезпечення правосуддя від москви.

Про це інформує медіа організація Politico, посилаючись на слова уповноваженого Зеленського.

Західні санкції проти рф можуть зрештою бути скасовані, якщо це допоможе забезпечити безпеку та справедливість для України.

Уповноважений президента Володимира Зеленського з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив в інтерв’ю, що повернення до країн, які так чи інакше ведуть бізнес з росією, є просто "питанням часу", але має відбутися за відповідних умов.

Економічні обмеження, ембарго і заборони на імпорт російських енергоресурсів, за його словами, "мають свої власні цілі, які можуть підштовхнути росію припинити її агресію та змусити їх укласти угоду про тривалий мир", а не бути просто "покаранням будь-якого роду".

Уповноважений зазначив, що наразі передчасно говорити про те, зняття яких саме санкцій має бути частиною будь-яких угод.

"Ми просто хочемо в цей момент переконатися, що спочатку росія зробить значні кроки в цьому напрямку, а потім виникне будь-яка дискусія про зняття санкцій", - сказав Власюк.

За його словами, ми вже бачили, що росіяни намагаються поставити деякі питання, чи потрібно скасувати ці санкції, принаймні деякі з них, що дає нам краще зрозуміти, які санкції є найболючішими.

"Завжди добре знати, що є найболючішим, і ми повинні використовувати цей важіль з розумом", - додав уповноважений.

Зрозуміло, що російський лідер Володимир путін дедалі більше стурбований станом економіки своєї країни, яка втратила мільярди нафтових і газових доходів від торгівлі із Заходом, і побачив, як підприємства та кваліфіковані працівники залишають країну після того, як три роки тому віддав наказ про його катастрофічне вторгнення.

За словами Власюка, який також є секретарем Міжнародної робочої групи з питань російських санкцій, у рамках будь-якої тривалої угоди, яка мала б забезпечити гарантії безпеки для України - Київ домагатиметься "справедливості для нашого народу", ймовірно, включно з «компенсацією для українців», враховуючи масштаби жертв, на які вони понесли.