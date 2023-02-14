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ПОЛІТИКА

Україна відмовиться від радянської техніки, тому вже зараз просить літаки — FT

14 лютого 2023, 20:21
Україна відмовиться від радянської техніки, тому вже зараз просить літаки — FT
F-16. Фото: rickrozoff.wordpress.com
Україна висуває такі вимоги, це те, що їй неминуче доведеться відмовитися від радянської техніки, для якої є лише нечисленні та обмежені джерела боєприпасів і запчастині.

Україні неминуче доведеться відмовитися від радянської техніки, а отже, вже зараз вона просить Захід надати їй літаки та інше озброєння.

Про це повідомляє  Financial Times.

Президент України Володимир Зеленський у турі по Європі мав на меті переконати союзників передати більше сучасного і далекобійного озброєння. Також Україні потрібно більше артилерії та боєприпасів до неї.

Як зазначає Financial Times, потрібно 6 місяців, щоб навчити навіть досвідчених пілотів літати на F-16 або будь-якому іншому багатоцільовому винищувачі, а також навчити їх використовувати системи озброєння таких літаків. Також видання зазначає, що танки M1 Abrams, які Україна отримає напряму від виробника, навряд чи прибудуть раніше 2024 року. Відремонтовані Leopard 1 і Leopard 2 у необхідній кількості будуть передані до ЗСУ лише через місяці.

"Одна з причин, чому Україна висуває такі вимоги, це те, що їй неминуче доведеться відмовитися від радянської техніки, для якої є лише нечисленні та обмежені джерела боєприпасів і запчастині", - йдеться у матеріалі.

Також видання повідомляє, що українські військові частіше використовують снаряди калібром 155 мм, ніж снаряди радянського калібру. Це стало поштовхом для продовження переходу української армії на західні зразки озброєння.

війнадопомогалітаки

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