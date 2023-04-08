Україна відновлює експорт електроенергії в ЄС – Міненерго
Україна відновлює експорт електроенергії. Відповідний документ підписав міністр енергетики України Герман Галущенко.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
"Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури", - зазначив очільник відомства.
Експорт електроенергії працюватиме за умови забезпечення світлом українців та може бути припинений у разі зміни ситуації, наголосив він. Дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт. Однак фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку, додав Галущенко.